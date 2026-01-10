ТСН в социальных сетях

Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией «по-хорошему» или «по-плохому»

Вашингтон может прибегнуть к более сложным сценариям в случае отсутствия договоренностей.

Гренландия

Гренландия / © BBC

Президент США Дональд Трамп продолжил риторику о соглашении по Гренландии, заявив, что если не удастся достичь этого "простым путем", то придется "сделать это сложным путем".

Об этом Трамп заявил на встрече с руководителями нефтяной и газовой отрасли, сообщает CNN.

«Я хотел бы заключить соглашение по простому пути, но если мы не сделаем этого простым путем, мы сделаем это трудным путем. Кстати, я также являюсь поклонником Дании. Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник», - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос по поводу информации о возможных выплатах гренландцам со стороны США для убеждения их присоединиться к Соединенным Штатам, Трамп отметил, что пока не готов говорить на эту тему.

"Я еще не говорю о деньгах для Гренландии", - заявил он.

В то же время CNN напоминает, что работающие в Вашингтоне высокопоставленные дипломаты Гренландии и Дании в четверг провели встречу с представителями Белого дома. Это произошло на фоне того, что Гренландия как публично, так и в закрытом формате настаивает на «не продающейся позиции».

По данным издания, посол Дании Эспер Меллер Соренсен и глава представительства Гренландии в США Джейкоб Исбосетсен встретились с советниками Дональда Трампа.

