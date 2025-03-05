Трамп заявил, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией

Он анонсировал создание нового офиса, который будет заниматься наращиванием судостроения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возвращении под контроль Вашингтона Панамского канала, а также о присоединении к составу США Гренландии.
Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгрессе.
Он анонсировал создание нового офиса, который будет заниматься наращиванием судостроения.
"Мы заберем в свое пользование Панамский канал... Он был выстроен американцами для американцев", — отметил Трамп.
Кроме того, Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США."
"Гренландия может стать частью США. Мы так или иным образом ее получим. Мы доведем вас до высот. У вас есть огромная территория, которая важна для американских военных", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома опубликовали тезисы по речи президента США Дональда Трампа в Конгресс, в котором речь будет идти о войне в Украине.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп , выступая в Конгрессе, заявил о выходе США из различных международных соглашений.
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