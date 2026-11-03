Трамп заявил, что США получили Гренландию: что он сказал о договоренности

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты теперь имеют Гренландию .

Об этом он сказал в обращении в Вашингтоне.

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«Теперь у нас тоже есть Гренландия. Мы хотим поблагодарить Данию и Европу за то, что они сделали это возможным», — заявил Трамп.

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В приведенном фрагменте президент США не уточнил условия договоренности и ее юридическое содержание.

Ситуация по Гренландии — последние новости

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия» . Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями.

Также ранее президент США Дональд Трамп сообщил о почти полной договоренности по соглашению с Гренландией, назвав его выгодным для всех сторон и критически важным для национальной безопасности. В то же время официальные представители Гренландии отрицали существование каких-либо договоренностей и подчеркнули, что переговоры фактически еще не начинались.

Ранее мы писали, что США планируют восстановить военное присутствие сразу в двух районах Гренландии — на бывшей базе времен Холодной войны на юге острова и военной форпости на восточном побережье.

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Также сообщалось, что США, Гренландия и Дания уже несколько месяцев проводили закрытые переговоры в Вашингтоне по поводу предстоящего арктического острова.

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