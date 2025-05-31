Трамп заявил, что США повысят пошлины на импорт стали до 50%

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что пошлины на импорт стали будут повышены с нынешних 25% до 50%.

Об этом сообщает CNN .

Как отметил американский президент, новые тарифы должны еще больше защитить внутренний рынок и производителей. Выступая на предприятии компании US Steel вблизи Питтсбурга в штате Пенсильвания, Трамп подтвердил свое намерение увеличить пошлину вдвое.

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"Мы собираемся увеличить пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки на 25%, с 25% до 50%", - подчеркнул президент.

По его словам, первоначально рассматривалась ставка в 40%, однако лидеры отрасли выразили пожелание установить именно 50%.

«За 25% они могут как-то перебраться через этот забор. За 50% никто не переберется через этот забор», — добавил он, имея в виду импортеров стали.

Пока неизвестно, когда начнут действовать новые таможенные правила. Напомним, первая пошлина в размере 25% была введена еще в марте и касалась стали и алюминия, поступающих на американский рынок из-за границы.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 июня будут введены пошлины в размере 50% на все товары из Евросоюза .

Мы ранее информировали, что Федеральный апелляционный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа продолжить взимать торговые пошлины, несмотря на предварительное судебное решение об их отмене .