Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности временно прекратить бомбардировку Ирана для проведения мирных переговоров.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

По словам американского лидера, речь идет о двухнедельной паузе в ударах при выполнении конкретного требования со стороны Тегерана.

«Я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку на Иран сроком на две недели при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное, безоговорочное открытие Ормузского пролива. Это будет двустороннее прекращение огня!» — заявил Трамп.

Он также отметил, что инициатива частично возникла в ходе переговоров с пакистанской стороной.

«Причина такого решения состоит в том, что мы уже достигли и перевыполнили все военные цели, а также очень далеко продвинулись в достижении окончательного Соглашения по долгосрочному МИРУ с Ираном и МИРУ на Ближнем Востоке», — подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что во время переговоров представители Пакистана призвали его воздержаться от применения запланированной на ближайшее время силы.

«Представители Пакистана… попросили меня воздержаться от применения той разрушительной силы, которую планировалось направить этой ночью против Ирана», — отметил он.

Американский президент также сообщил, что рассматривает ранее переданный Ираном 10-пунктный план в качестве основы для дальнейших переговоров.

«От имени Соединенных Штатов Америки как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, заявляю: для меня честь, что эта давняя проблема приближается к решению. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — подытожил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о проведении интенсивных переговоров по войне в Иране.

Мы ранее информировали, что в переговорах между США и Ираном за последние сутки появились признаки прогресса, однако достижение соглашения о прекращении огня к установленному Дональдом Трампом дедлайну выглядит маловероятным.