Трамп заявил, что США разрушат гору в Иране

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон готовится нанести удар по объекту в горе Pickaxe в Иране, который, по его словам, может использоваться для хранения обогащенного урана.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам американского президента, иранская сторона не сможет помешать проведению этой операции.

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«Мы собираемся уничтожить гору Pickaxe. Пусть иранцы знают, что мы придем. Они ничего не смогут сделать», — заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома анонсировал новую серию ударов по военным объектам Ирана уже в ближайшее время.

«Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар, и мы нанесем им сильный удар завтра. И они не могут ничего сделать. У них нет ничего кроме больших ртов», — сказал президент США.

Трамп не уточнил, какие именно объекты станут целями будущих ударов и идет ли речь о продолжении уже начатой военной операции США против Ирана.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана.

Мы ранее информировали, что власти Катара официально призвали всех владельцев судов временно приостановить навигацию и морскую деятельность ради общественной безопасности после атаки иранских баллистических ракет.

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