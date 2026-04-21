Трамп заявил, что США "выиграют войну против Ирана"

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление по поводу ситуации вокруг Ирана, утверждая, что Соединенные Штаты якобы "выиграют войну с большим отрывом".

В своем сообщении он подчеркнул, что "дела идут очень хорошо", а американские военные "показали себя невероятно". В то же время Трамп подверг резкой критике американские медиа, которые, по его словам, подают ситуацию так, будто США проиграют.

По словам Трампа, противник "растерян", поскольку, с одной стороны, получает информацию из СМИ, а с другой - якобы сталкивается с реальными потерями. Он заявил, что военно-морские силы Ирана "уничтожены", авиация "вынуждена действовать в ограниченных условиях", а системы противовоздушной обороны - отсутствуют.

Отдельно Трамп отметил эффект блокады, которую США, по его словам, не снимут до заключения соглашения. Он утверждает, что Иран якобы теряет около 500 миллионов долларов каждый день, назвав такие потери "несостоятельными для долгосрочного выживания".

Кроме того, политик обвинил часть американских медиа в поддержке Ирана и заявил, что они "пытаются повлиять на результат", однако это, по его словам, "не изменит итог".

Пока официальных подтверждений озвученных Трампом оценок со стороны независимых источников или международных организаций нет.

Мирные переговоры США и Ирана должны были состояться 21 апреля в Исламабаде. На них должны были поехать вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщалось в Белом доме.

Вскоре стало известно, что Тегеран не будет участвовать в переговорах с США. Там пояснили, что США имеют жесткую позицию, завышенные требования и непоследовательность в переговорах. Также Иран недоволен продолжительной американской блокадой Ормузского пролива.

В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия. Ситуация остается напряженной. Трамп может снова пригрозить атаковать все мосты и электростанции в Иране.