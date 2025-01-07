Трамп заявил, что уже говорил с Цзиньпином и выразил надежду на понимание

Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он общался с китайским лидером Си Цзиньпином через представителей и верит в то, что стороны найдут общий язык.

Об этом информирует Reuters.

"Мы уже разговаривали. Мы говорили через их представителей", – рассказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что Си Цзиньпин является сильным лидером, уважаемым в Китае.

"И я думаю, что мы, вероятно, будем очень хорошо строить, я прогнозирую. Но вы знаете, что это должна быть улица с двусторонним движением", – добавил Трамп.

Также известно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне, но пока неизвестно, присутствует ли китайский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай учится на примере боевых действий в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, какую цель преследовала хакерская атака Китая на Минфин США.

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