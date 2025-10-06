- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1260
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что уже принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине
По словам Трампа, перед окончательным решением хотелось бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
По словам Трампа, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.
«Я действительно почти принял решение по отправке ракет „Томагавк“ Украине. Но я хочу узнать, что они (украинцы — Ред.) с ними (ракетами — Ред.) сделают. Я задам несколько вопросов, как они будут использованы. Эта война вообще не должна была начинаться. Я не ищу эскалацию», — сказал президент США.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа высокоточные крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2400 км.
В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что США действительно обсуждают просьбы Украины о Tomahawk.