Трамп заявил, что уже принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине

Трамп заявил, что практически принял решение по отправке ракет Tomahawk в Украину. / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

«Я действительно почти принял решение по отправке ракет „Томагавк“ Украине. Но я хочу узнать, что они (украинцы — Ред.) с ними (ракетами — Ред.) сделают. Я задам несколько вопросов, как они будут использованы. Эта война вообще не должна была начинаться. Я не ищу эскалацию», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа высокоточные крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2400 км.

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что США действительно обсуждают просьбы Украины о Tomahawk.