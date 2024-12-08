Трамп заявил, что "вероятно", будет давать Украине меньше помощи, чем Байден

Трамп предупредил, что Украина должна быть готова к возможному сокращению американской помощи.

Украине нужно готовиться, что с приходом к власти в США новоизбранного президента Дональда Трампа помощи Соединенных Штатов станет еще меньше.

Трамп сказал, что он активно пытается покончить с войной в Украине, добавив, что Киев вероятно может ожидать, что не получит столько военной помощи от США, как раньше.

"Я, вероятно, буду давать Украине меньше военной помощи, чем давал Байден", – отметил Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Что интересно, Трамп также не взял на себя обязательства по сохранению участия США в НАТО, европейском военном альянсе, который является оплотом против России со времен Второй мировой войны. По его словам, "если они (члены НАТО – Ред.) будут платить по счетам, безусловно", он сохранит роль Америки в Альянсе.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже встретились президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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