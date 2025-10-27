ТСН в социальных сетях

Мир

Мир
384
Трамп заявил, что война в Украине станет "девятой", которую он урегулирует

Дональд Трамп назвал украинскую войну девятой, которую он намерен урегулировать.

Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отметил, что ему удавалось завершить восемь военных конфликтов, а нынешний конфликт Россия-Украина станет девятым, который он намерен урегулировать.

Об этом он сказал во время неформального общения с прессой на борту Air Force One

«У меня всегда лучшие рейтинги. Я решил восемь войн и приближающуюся девятую, в том числе конфликт Россия-Украина. Мы просто сделали это, знаете, мы договорились, и это была война», — сказал Трамп.

По его словам, тысячи людей уже оказались под огнем на границе, а достигнутые договоренности он назвал «невероятными».

«Тысячи людей уже были под выстрелами на границе. И то, что мы только что сделали, было просто невероятно», — добавил президент.

Трамп подчеркнул, что его оценка ситуации и принятые решения имели решающее значение для хода конфликта и повлияли на его развитие.

384
