Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США 350 млрд долларов: о чем идет речь

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов в рамках договоренностей по снижению таможенных пошлин со стороны США.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение таможенных пошлин, взимаемых с нее Соединенными Штатами», — говорится в его публикации.

Также, по словам президента, Сеул обязался закупать американскую нефть и газ в «огромных объемах». Кроме того, инвестиции южнокорейского бизнеса в экономику США, по словам Трампа, превысят 600 миллиардов долларов.

Он добавил, что в рамках углубления двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты дали Южной Корее разрешение на строительство атомной подводной лодки.

«Наш военный альянс крепче, чем когда-либо раньше. И учитывая это, я дал им разрешение на строительство атомной подлодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые у них есть сейчас. Прекрасное путешествие с отличным президентом Южной Кореи», — заявил Дональд Трамп.

Впоследствии он опубликовал еще одно заявление, в котором уточнил, что субмарина будет построена непосредственно на территории США.

«Сеул будет строить свою атомную подлодку на верфях Филадельфии, прямо здесь, в старых добрых США. Судостроение в нашей стране скоро вернется на круги свои», — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки ввели против Индии 50% тарифы, в том числе под удар попали экспортеры текстиля.