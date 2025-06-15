Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль подписать соглашение

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить», — самоуверенно заявил Трамп.

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Он заверил, что соглашение будет заключено, как между Индией и Пакистаном, «используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, согласие и здравомыслие в переговоры между двумя видными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!»

Трамп также упомянул ситуацию между Сербией и Косово, а также между Египтом и Эфиопией во время своей первой каденции. В обоих случаях Трамп считает, что именно он предотвратил войну.

«Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю, и никогда не получаю признания, но ничего страшного, это понимает народ. Сделайте Ближний Восток снова большим!», — написал президент США.

Напомним, что ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана. В ответ Иран запустил ракеты и дроны по территории Израиля. Обмен ударами продолжается по сей день.

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ТСН.ua собрал все, что известно об обострении между Израилем и Ираном.