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Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль подписать соглашение
Трамп заявил, что Иран и Израиль заключат соглашение так же, как он якобы заставил помириться Индию и Пакистан.
Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить», — самоуверенно заявил Трамп.
Он заверил, что соглашение будет заключено, как между Индией и Пакистаном, «используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, согласие и здравомыслие в переговоры между двумя видными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!»
Трамп также упомянул ситуацию между Сербией и Косово, а также между Египтом и Эфиопией во время своей первой каденции. В обоих случаях Трамп считает, что именно он предотвратил войну.
«Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю, и никогда не получаю признания, но ничего страшного, это понимает народ. Сделайте Ближний Восток снова большим!», — написал президент США.
Напомним, что ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана. В ответ Иран запустил ракеты и дроны по территории Израиля. Обмен ударами продолжается по сей день.
ТСН.ua собрал все, что известно об обострении между Израилем и Ираном.