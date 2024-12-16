Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов к "заключению соглашения" с РФ

47-й президент США уверен, что "нужно заключить соглашение", другой стороной которого будет Россия.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский "должен быть готов к соглашению" об окончании войны.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Трампа 16 декабря в имении Мар-а-Лаго в штате Флорида (США).

"Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) следует готовиться к заключению соглашения. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение", — сказал Трамп.

Президент США при этом отметил, что другой стороной соглашения должна быть Россия.

Добавим, что во время выступления перед журналистами 16 декабря Дональд Трамп также заявил, что количество погибших с обеих сторон, как Украины, так и РФ, вероятно, намного больше, чем сообщают. Однако источник информации он не привел.

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