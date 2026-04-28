Трамп заявил королю Чарльзу, что Путин хочет войны: что раскрыли чтецы по губам

Трамп предупредил короля Чарльза о Путине / © Associated Press

Чтецы по губам утверждают, что Дональд Трамп сделал предупреждение королю Чарльзу уже через несколько минут после его прибытия в США. Речь идет о том, что Трамп мог предупредить короля Чарльза о Путине во время их официального приветствия в Белом доме.

Об этом пишет Express.

О чем Трамп предупредил короля Чарльза: чтецы по губам рассказали

Чтецы по губам утверждают, что Дональд Трамп сделал строгое предупреждение королю Чарльзу III. Это произошло на Южной лужайке, где их начало разговора не могли услышать журналисты. По словам Николы Хиклинг, читающей по губам, Трамп вспомнил последнюю стрельбу. Он начал обращение к королю со слов: «Эта стрельба…».

Как сообщается, король не захотел долго стоять на одном месте после этих слов и сказал: «Я бы не хотел здесь долго стоять. Я чувствую, что мне здесь не следует быть».

На вопрос Трампа, все ли в порядке с королем, Чарльз мог ответить следующее: «Это нехорошо. Я не был готов, но теперь готов».

Позже разговор перешел к теме глобальной напряженности. Чтецы по губам заявляют, что Трамп сказал королю, что говорил с Владимиром Путиным «прямо сейчас» и добавил трехсловное предупреждение о том, что «он хочет войны».

Монарх ответил, что они обсудят это позже. Однако Трамп продолжил говорить и мог заявить следующее: «У меня такое чувство, что если он сделает то, что сказал, то уничтожит население».

Король Чарльз снова повторил Трампу, что это следует обсудить позже.

После этого Трамп предложил королю Чарльзу осмотреть бальный зал в Белом доме, на что монарх ответил, что уверен, что Трамп покажет его и так.

После этого разговора президент США и король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии вошли в здание. Там они выпили чаю в Зеленой комнате, просмотрели обновленную инсталляцию ульев вблизи Кухонного сада и продолжили общение в резиденции британского посла в Вашингтоне.

Встреча короля Чарльза и Дональда Трампа: последние новости

Король Чарльз III прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры состоятся без камер из-за риска публичного конфликта.

Британские чиновники настояли на закрытом формате встречи, потому что боятся, что Дональд Трамп начнет публично критиковать действия короля Чарльза, как он сделал это в прошлом году в Овальном кабинете во время встречи с Владимиром Зеленским.

Сегодня король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой начал четырехдневный государственный визит в США. Он стал первым с 2007 года.

Ожидается, что король сделает заявление после переговоров уже 28 апреля.

