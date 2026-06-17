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Трамп заявил лидерам G7, что "он — босс": что произошло дальше (видео)
На саммите G7 в Эвиане, где лидеры обсуждают войну РФ против Украины и глобальную безопасность, Дональд Трамп привлек внимание неожиданным заявлением. Президент США назвал себя «боссом» встречи, что вызвало резонанс в медиа.
Во французском городе Эвиане с 15 по 17 июня проходит саммит Большой семерки. На нем среди главных тем обсуждается метод завершения войны в Украине. Во время встречи с лидерами G7 президент США Дональд Трамп в очередной раз вел себя странно — заявил, что он здесь «босс».
Об этом сообщает Clash Report.
Трамп заявил, что он «босс» саммита G7: видео
Президент США Дональд Трамп объявил себя «боссом» на саммите G7 в Эвиане. В частности, он во время встречи с лидерами стран Большой семерки в шутку объявил себя «боссом».
А после этого еще и похлопал по спине премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В ответ на это заявление мировые лидеры рассмеялись.
Такое легкомысленное поведение президента США сразу привлекло внимание мировых СМИ, в частности американских, ведь мировые лидеры собрались обсудить вопросы глобальной безопасности, торговли и экономического сотрудничества.
Не в последнюю очередь существующие проблемы спровоцированы самим Дональдом Трампом, ведь он начал войну в Иране.
Саммит G7 во Франции: последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции.
По замыслу украинской стороны, присутствие Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона создало бы хорошую возможность совместного обсуждения путей завершения войны с участием Европы и Америки.
Однако, как рассказал Зеленский журналистам издания The Guardian, Москва в очередной раз отказалась от диалога. По словам главы государства, если Европа и Соединенные Штаты поддержали эту инициативу, Россия продемонстрировала полную неготовность к разговору.