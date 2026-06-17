Трамп назвал себя боссом саммита в Эвиане / © Associated Press

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Во французском городе Эвиане с 15 по 17 июня проходит саммит Большой семерки. На нем среди главных тем обсуждается метод завершения войны в Украине. Во время встречи с лидерами G7 президент США Дональд Трамп в очередной раз вел себя странно — заявил, что он здесь «босс».

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп заявил, что он «босс» саммита G7: видео

Президент США Дональд Трамп объявил себя «боссом» на саммите G7 в Эвиане. В частности, он во время встречи с лидерами стран Большой семерки в шутку объявил себя «боссом».

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А после этого еще и похлопал по спине премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В ответ на это заявление мировые лидеры рассмеялись.

Такое легкомысленное поведение президента США сразу привлекло внимание мировых СМИ, в частности американских, ведь мировые лидеры собрались обсудить вопросы глобальной безопасности, торговли и экономического сотрудничества.

Не в последнюю очередь существующие проблемы спровоцированы самим Дональдом Трампом, ведь он начал войну в Иране.

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Дата публикации 13:10, 17.06.26 Количество просмотров 8 Трамп объявил себя «боссом» на саммите G7 в Эвиане

Саммит G7 во Франции: последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции.

По замыслу украинской стороны, присутствие Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона создало бы хорошую возможность совместного обсуждения путей завершения войны с участием Европы и Америки.

Однако, как рассказал Зеленский журналистам издания The Guardian, Москва в очередной раз отказалась от диалога. По словам главы государства, если Европа и Соединенные Штаты поддержали эту инициативу, Россия продемонстрировала полную неготовность к разговору.

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