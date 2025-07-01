Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «рассмотрит» вопрос о депортации Илона Маска из США.

Американский президент цитирует Clash Report.

Трамп говорит, что «рассмотрит» вопрос о депортации Илона Маска из США, пишет Clash.

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Американский президент также заявил, что миллиардера, вероятно, ждут большие потери.

«Маск расстроен потерей мандата на электромобиле, но он может потерять гораздо больше», — сказал Трамп.

Что известно о скандале между Трампом и Маском

Очередной скандал Трампа с Маском грозится закончиться закрытием бизнеса миллиардера. Илон Маск в очередной раз подверг критике бюджетный законопроект президента Дональда Трампа и пригрозил, что в случае принятия его Конгрессом США, создаст новую политическую силу.

Ранее хозяин Белого дома назвал Маска «замечательным парнем», одновременно заявив, что миллиардер обиделся на него из-за его политики в отношении электромобилей.

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«Маску придется закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку без государственных субсидий. Возможно, его деятельность следует проверить? — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «очень удивлен» и «разочарован» критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Илон Маск, потративший на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь возмутился «такой неблагодарностью» президента и заявил, что тот не выиграл бы без него выборы.

В ответ на критику Маска Трамп пригрозил остановить его масштабные деловые соглашения с федеральным правительством, являющиеся основой программы SpaceX.

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