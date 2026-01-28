- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил о движении еще одной «армады» кораблей США в Иран
Трамп также сообщил о дальнейшем наращивании военного присутствия в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в Иран еще одну «армаду» военных кораблей.
Об этом он сказал во время выступления в Айове, его слова приводит The Jerusalem Post.
По словам Трампа, в июне США нанесли удар по ядерному потенциалу Ирана в рамках операции «Полночный молот».
«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в ходе операции „Полночный молот“. Люди ждали этого 22 года. Они были через месяц от получения ядерного оружия. Мы должны это сделать», — заявил президент США.
Трамп также сообщил о дальнейшем наращивании военного присутствия в регионе.
«Сейчас в Иран движется еще одна прекрасная армада. Я действительно надеюсь, что они заключат соглашение», — отметил он.
Президент США добавил, что, по его мнению, Иран должен был согласиться на договоренности еще раньше.
«Иран должен был заключить соглашение с самого начала», — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переместился в защищенное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений силовых структур о возможном американском ударе в ближайшее время.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иран следует значительная группировка американских ВМС на фоне напряженности после протестов, однако он надеется, что эскалации удастся избежать.