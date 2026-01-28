Трамп заявил о движении еще одной «армады» кораблей США в Иран

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в Иран еще одну «армаду» военных кораблей.

Об этом он сказал во время выступления в Айове, его слова приводит The Jerusalem Post.

По словам Трампа, в июне США нанесли удар по ядерному потенциалу Ирана в рамках операции «Полночный молот».

«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в ходе операции „Полночный молот“. Люди ждали этого 22 года. Они были через месяц от получения ядерного оружия. Мы должны это сделать», — заявил президент США.

Трамп также сообщил о дальнейшем наращивании военного присутствия в регионе.

«Сейчас в Иран движется еще одна прекрасная армада. Я действительно надеюсь, что они заключат соглашение», — отметил он.

Президент США добавил, что, по его мнению, Иран должен был согласиться на договоренности еще раньше.

«Иран должен был заключить соглашение с самого начала», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переместился в защищенное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений силовых структур о возможном американском ударе в ближайшее время.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иран следует значительная группировка американских ВМС на фоне напряженности после протестов, однако он надеется, что эскалации удастся избежать.