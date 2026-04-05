Трамп заявил о гибели «многих» иранских военачальников после удара по Тегерану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате «массированного удара» по Тегерану погибли «многие» иранские военные руководители.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал сообщение, а также видео со звуками самолетов и взрывов.

«Этот массированный удар по Тегерану привел к уничтожению многих иранских военных руководителей, руководивших войсками неумело и безрассудно», — заявил он.

Также Трамп добавил, что последствия удара были «значительно шире», однако деталей не уточнил.

Ранее сообщалось, что недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в режим паники.

Мы ранее информировали, что израильские военные нанесли удары по военным объектам в Иране, в частности по месту, где хранились баллистические ракеты.