Трамп заявил о госпитализации Джулиани: эксполитик в критическом состоянии
Трамп заявил, что эксмер Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу и находится в тяжелом состоянии.
Президент США Дональд Трамп сообщил о госпитализации своего бывшего адвоката и соратника Руди (Рудольф) Джулиани, который, по его словам, находится в критическом состоянии.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Наш невероятный Руди Джулиани, настоящий воин и, несомненно, лучший мэр в истории Нью-Йорка, попал в больницу и находится в критическом состоянии", - отметил Трамп.
В то же время он повторил заявления о якобы фальсификации выборов в США, не предоставив никаких дополнительных деталей относительно состояния Джулиани или причин его госпитализации.
Напомним, ранее Джулиани фигурировал по уголовным делам, связанным с попытками обжаловать результаты президентских выборов 2020 года и препятствием передачи власти избранному президенту Джо Байдену.
