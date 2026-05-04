Трамп заявил о госпитализации Джулиани: эксполитик в критическом состоянии

Трамп заявил, что эксмер Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Джулиани / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о госпитализации своего бывшего адвоката и соратника Руди (Рудольф) Джулиани, который, по его словам, находится в критическом состоянии.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Наш невероятный Руди Джулиани, настоящий воин и, несомненно, лучший мэр в истории Нью-Йорка, попал в больницу и находится в критическом состоянии", - отметил Трамп.

В то же время он повторил заявления о якобы фальсификации выборов в США, не предоставив никаких дополнительных деталей относительно состояния Джулиани или причин его госпитализации.

Напомним, ранее Джулиани фигурировал по уголовным делам, связанным с попытками обжаловать результаты президентских выборов 2020 года и препятствием передачи власти избранному президенту Джо Байдену.

Добавим, что ранее СМИ обнародовали запись разговора между Волкером, тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и Джулиани: что требовал адвокат Трампа от Украины

