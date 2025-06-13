Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам: "Они сами мне звонят по телефону"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предположил, что Иран, вероятно, получит еще одну возможность заключить ядерное соглашение с Соединенными Штатами после недавних ударов Израиля.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с NBC News.

Во время утреннего разговора с журналистами, Трампа спросили, считает ли он возможным продолжение переговоров с Ираном по ядерной программе.

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«Они упустили возможность заключить сделку. Теперь, возможно, будет еще один случай. Посмотрим», — ответил Трамп.

На вопрос, почему, по его мнению, теперь после ударов Израиля Иран должен захотеть заключить соглашение, Трамп намекнул, что иранцы сами обращаются к нему с такими предложениями.

«Они звонят мне, чтобы поговорить», — сказал Трамп.

Впрочем, по просьбе уточнить, кто именно ему звонил, президент США ответил, что это были «те самые люди, с которыми мы работали в прошлый раз… многие из них теперь мертвы».

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Трамп, похоже, был доволен результатами израильской атаки, но и этот успех он не забыл приписать США.

«У них [израильских военных — ред.] было лучшее оборудование в мире — американское», — подчеркнул Трамп.

Напомним, Израиль атаковал Иран, уничтожив военные объекты и ликвидировав высокопоставленных военных. Соединенные Штаты отмежевались от этой атаки, но Трамп заявил, что знал о ней заранее.