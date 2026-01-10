Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Ирану в обретении свободы.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!», — написал Трамп.

Как сообщает Clash Report со ссылкой на WSJ, по словам одного из чиновников словами одного из чиновников, среди рассматриваемых вариантов был масштабный воздушный удар по нескольким военным целям Ирана.

В то же время другие источники отмечают, что единой позиции по дальнейшим шагам пока нет.

Чиновники отмечают, что ни одно военное оборудование или персонал не перемещались для подготовки к удару. Обсуждения носят предварительный характер, а окончательное решение не принято.

Напомним, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что силовая операция специальных сил США в Иране возможна только на финальной стадии протестов, когда падение режима Али Хаменеи станет неизбежным.

По его словам, в настоящее время Вашингтон делает ставку на политическое давление и угрозы, не вмешиваясь напрямую, а вопрос заключается в способности протестного движения самостоятельно сломать действующую власть.