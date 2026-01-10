Трамп заявил о готовности продавать нефть Китаю и России

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продавать Китаю и России «всю необходимую им нефть» на фоне установления американского контроля над нефтяными продажами Венесуэлы.

Об этом сообщает CNN.

«Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать столько нефти, сколько захочет там или в Соединенных Штатах. Россия может получать всю нужную нефть от нас», — заявил Трамп.

Реклама

Президент США объяснил действия своей администрации по контролю над нефтяной отраслью Венесуэлы тем, что в противном случае это влияние получили бы Пекин или Москва.

«Если бы мы этого не сделали, там были бы Китай и Россия», — отметил он.

Как напоминает CNN, подобные заявления резко контрастируют с предыдущей риторикой Трампа. Ранее он неоднократно критиковал европейских союзников за энергетическое сотрудничество с Россией во время войны против Украины.

В частности, Трамп заявлял, что война могла бы завершиться гораздо быстрее, если бы страны НАТО перестали покупать российскую нефть.

Реклама

Ранее сообщалось, что после захвата США президента Венесуэлы российская дипломатия вынуждена экстренно адаптироваться, пытаясь представить очередное крушение своего союзника как пространство для новых стратегических маневров.

Мы ранее информировали, что Сенат США принял резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять военную силу против Венесуэлы без разрешения Конгресса.