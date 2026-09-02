Трамп заявил о масштабных ударах США по Ирану и пригрозил еще более мощной атакой

Трамп / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты нанесли серию масштабных ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на действия Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом американский президент написал в соцсети X.

Реклама

По словам Трампа, удары стали ответом на попытку Ирана установить морские мины в Ормузском проливе, а также на ракетные обстрелы американской военной базы в Иордании.

Реклама

Президент США утверждает, что иранская сторона пыталась заменять пролив, однако все мины якобы уже были изъяты или уничтожены.

Кроме того, по его словам, Иран выпустил 8 ракет по базе США в Иордании. Трамп заявил, что все они были успешно перехвачены.

Американский президент также предупредил Тегеран о последствиях возможного ответа на удары США.

"Если пришла в упадок Иранская Республика решит ответить на этот вполне оправданный удар, она испытывает еще один удар — гораздо более сильный и масштабный", — заявил Трамп.

Реклама

Он также пригрозил, что дальнейшие атаки могут быть еще более мощными, заявив, что по завершении противостояния от Исламской Республики Иран "останется очень мало".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану .

Мы ранее информировали, что США и Иран договорились о режиме прекращения огня, также предусматривающего обеспечение свободного судоходства в Ормужском проливе .

Новости партнеров