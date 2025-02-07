Трамп заявил о мошенничестве и коррупции в USAID: что будет с организацией

В пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в мошенничестве с расходованием средств и невиданной коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Американский президент отметил, что новости об USAID "сводят радикальных левых с ума" и добавил, что сделать они по этому поводу ничего не могут из-за того, что средства организации якобы тратились неправильно.

“То, как тратятся деньги, причем в значительной степени мошенническим путем, совершенно непонятно. Коррупция достигла невиданных ранее масштабов”, – написал он.

Дональд Трамп завершил свое сообщение призывом полностью закрыть USAID.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США сократит штат Агентства США по международному развитию (USAID) всего до 294 сотрудников из примерно 10 000, работающих по всему миру. Также будет отменено около 800 программ и договоров, администрированных этим агентством.

Его американским сотрудникам, работающим за границей и не принадлежащим к оставшимся на своих должностях, было приказано вернуться в США в течение 30 дней.

Дональд Трамп приказал приостановить деятельность USAID и отправить его сотрудников в административный отпуск в рамках проверки внешней помощи США, в ходе которой агентство перешло под наблюдение госсекретаря США Марко Рубио.

В свою очередь Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства (DOGE), вновь созданного учреждения в администрации Дональда Трампа, заявил, что последний согласен отменить USAID.

Помимо чисто гуманитарных действий, USAID также финансировало неправительственные организации, активистов и медиа за рубежом из своего годового бюджета в размере около 40 миллиардов долларов для продвижения "демократической практики".

Россия запретила деятельность агентства на своей территории, обвинив USAID в причастности к "цветным революциям" в Украине и Грузии.

В четверг Дональд Трамп заявил, что средства USAID были использованы для поддержки "фейковых новостей", благоприятных для демократов. На прошлой неделе он назвал руководителей агентства "кучкой радикальных сумасшедших".

Между тем, два профсоюза USAID подали в четверг иск о прекращении увольнений и принудительных административных отпусков сотрудников, утверждая, что реструктуризация агентства не может быть проведена без одобрения Конгресса США.

Напомним, американский бизнесмен, владелец соцсети Х и глава вновь Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией.

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