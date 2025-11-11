- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил о намерении снизить пошлины для Индии: как объясняет решение
Индия существенно сократила импорт российской нефти, на что Вашингтон обратил особое внимание.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют снизить таможенные тарифы на импорт из Индии.
Об этом глава Белого дома рассказал во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.
По его словам, этот шаг станет ответом на действия Нью-Дели, который, по его словам, заметно сократил закупки российской нефти.
«Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они перестали импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы», — подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Индия «в значительной степени» прекратила закупать нефть у России.
Мы ранее информировали, что Трамп анонсировал дальнейшие санкционные шаги против российских агрессоров, если Кремль не согласится прекратить войну.