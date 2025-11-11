Трамп заявил о намерении снизить пошлины для Индии: как объясняет решение

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют снизить таможенные тарифы на импорт из Индии.

Об этом глава Белого дома рассказал во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

По его словам, этот шаг станет ответом на действия Нью-Дели, который, по его словам, заметно сократил закупки российской нефти.

Реклама

«Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они перестали импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы», — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Индия «в значительной степени» прекратила закупать нефть у России.

Мы ранее информировали, что Трамп анонсировал дальнейшие санкционные шаги против российских агрессоров, если Кремль не согласится прекратить войну.