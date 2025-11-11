ТСН в социальных сетях

Мир
44
1 мин

Трамп заявил о намерении снизить пошлины для Индии: как объясняет решение

Индия существенно сократила импорт российской нефти, на что Вашингтон обратил особое внимание.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют снизить таможенные тарифы на импорт из Индии.

Об этом глава Белого дома рассказал во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

По его словам, этот шаг станет ответом на действия Нью-Дели, который, по его словам, заметно сократил закупки российской нефти.

«Сейчас тарифы для Индии очень высоки из-за российской нефти, и они перестали импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы», — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Индия «в значительной степени» прекратила закупать нефть у России.

Мы ранее информировали, что Трамп анонсировал дальнейшие санкционные шаги против российских агрессоров, если Кремль не согласится прекратить войну.

