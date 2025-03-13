Трамп заявил о новых победах и сказал, чего нужно бояться американцам

В четверг, 13 марта, президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об успехах своей экономической политики, которая приводит к сплошным победам. Он также загадочно призвал американцев не бояться ничего, кроме страха.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в ответ на критику авторитетного издания The Wall Street Journal.

Трамп обвинил журналистов этого издания, которое он назвал "глобалистским" и "загрязненным мышлением Евросоюза", в том, что они "понятия не имеют, что говорят".

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“Их (WSJ!) мышление является устаревшим и слабым, и это очень плохо для США. Но не бойтесь, мы все победим! Цены на яйца упали, упала нефть, процентные ставки упали, а деньги, связанные с тарифами, вливаются в Соединенные Штаты. "Единственное, чего вам следует бояться, это самого страха!", — написал американский президент.

Вероятно, это была реакция Дональда Трампа на статью, опубликованную в The Wall Street Journal, освещающую обеспокоенность лидеров американского бизнеса из-за катастрофических тарифов Трампа для рынка США.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал введенный ЕС тариф 50% на виски. Он пригрозил ответом в виде "алковойны".

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