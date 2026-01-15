- Дата публикации
Трамп заявил о «очень плодотворном» разговоре с президентом Венесуэлы и анонсировал новое партнерство
В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, вопросы добычи полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел результативные переговоры с временной президентом Венесуэлы Делси Родригес и видит перспективы восстановления и стабилизации страны.
Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
По словам американского президента, разговор был «очень плодотворным» и затрагивал ряд ключевых направлений сотрудничества между двумя странами.
«Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться», — отметил Трамп.
Он уточнил, что в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, вопрос добычи полезных ископаемых, торговлю, а также темы, связанные с национальной безопасностью.
Трамп подчеркнул, что потенциальное партнерство между Соединенными Штатами и Венесуэлой может быть взаимовыгодным и способствовать экономическому развитию обеих стран.
Отдельно президент США выразил уверенность в перспективах венесуэльской экономики и ее возвращении к росту.
«Венесуэла вскоре снова станет крупной и процветающей, возможно, даже больше, чем когда-либо раньше!», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес провела свою первую пресс-конференцию после отстранения от власти Николаса Мадуро.
Мы ранее информировали, что потеря контроля над Каракасом грозит РФ разрывом теневых нефтяных схем и последующим падением доходов, идущих на финансирование войны в Украине.