Трамп заявил о «победе» США в войне с Ираном

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже якобы одержали победу в войне с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Позвольте мне сказать, что мы победили. Вы знаете, никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы победили, уже в первое время все было закончено, но мы победили», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп рассказал, как выбирал название для военной операции Эпическая ярость (Epic Fury). По его словам, сначала ему было предложено несколько вариантов.

«Они дали мне около 20 названий. И я почти засыпал — ни одна не нравилась. Затем я увидел Epic Fury и сказал: „Мне нравится это название“, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США предупредило о подготовке Ирана к удару дронами-камикадзе по Калифорнии.

Мы ранее информировали, что Украина отправила специалистов в три страны Ближнего Востока для противодействия иранским «Шахедам».