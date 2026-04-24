Трамп заявил о «полном контроле» США над Ормузским проливом

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над Ормузским проливом и намерены удерживать его до заключения соглашения с Ираном по завершению войны.

Об этом он написал в своей сети Truth Social.

По словам Трампа, ни одно судно не сможет проходить через пролив без разрешения Военно-морских сил США.

«Мы имеем полный контроль над Ормузским проливом. Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Она „плотно закрыта“, пока Иран не сможет заключить СОГЛАШЕНИЕ!» — написал президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что не определяет никаких сроков продолжительности войны с Ираном и не испытывает давления в вопросе переговоров или перемирия.

Мы ранее информировали, что разминирование Ормузского пролива после завершения войны с Ираном может занять не менее шести месяцев, что оставит мировые цены на топливо на стабильно высоком уровне.