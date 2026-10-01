Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом: оставшееся Ирану

Трамп, США, Иран / © depositphotos.com

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически установили полный контроль над движением судов через стратегически важный Ормузский пролив .

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

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По словам Трампа, сейчас именно США определяют ситуацию в проливе и контролируют судоходство.

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"Мы буквально управляем Ормузским проливом. У нас полный контроль", — заявил американский президент.

В то же время, Трамп признал, что Иран все еще сохраняет определенные возможности для вмешательства в ситуацию.

Американский президент назвал их незначительными, однако отметил, что даже ограниченная угроза влияет на движение судов. По его словам, судовладельцы неохотно соглашаются на риск, когда речь идет о прохождении через пролив.

Ормузский пролив остается одним из ключевых морских маршрутов для мирового энергетического рынка, а ситуация вокруг него обострилась на фоне конфликта США и Ирана. Тегеран ранее со своей стороны также заявлял о контроле над проливом, отрицая аналогичные утверждения Вашингтона.

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Накануне Трамп также заявил, что ожидает завершения конфликта с Ираном "очень скоро", в то же время не исключив новых американских ударов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за более месяца .

Мы ранее информировали, что Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от его использования .

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