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Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом: оставшееся Ирану
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон фактически контролирует движение через Ормузский пролив, хотя Иран, по его словам, все еще способен создавать определенные проблемы для судоходства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически установили полный контроль над движением судов через стратегически важный Ормузский пролив .
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, сейчас именно США определяют ситуацию в проливе и контролируют судоходство.
"Мы буквально управляем Ормузским проливом. У нас полный контроль", — заявил американский президент.
В то же время, Трамп признал, что Иран все еще сохраняет определенные возможности для вмешательства в ситуацию.
Американский президент назвал их незначительными, однако отметил, что даже ограниченная угроза влияет на движение судов. По его словам, судовладельцы неохотно соглашаются на риск, когда речь идет о прохождении через пролив.
Ормузский пролив остается одним из ключевых морских маршрутов для мирового энергетического рынка, а ситуация вокруг него обострилась на фоне конфликта США и Ирана. Тегеран ранее со своей стороны также заявлял о контроле над проливом, отрицая аналогичные утверждения Вашингтона.
Накануне Трамп также заявил, что ожидает завершения конфликта с Ираном "очень скоро", в то же время не исключив новых американских ударов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за более месяца .
Мы ранее информировали, что Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от его использования .