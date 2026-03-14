Трамп заявил о "полном уничтожении Ирана"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы одержали полную победу над Ираном. Он призвал весь мир помочь Штатам разблокировать Ормузский пролив.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Соединенные Штаты Америки победили и полностью уничтожили Иран — как в военном, так и в экономическом плане, а также во всех других сферах», — отметил Трамп.
Он подчеркнул, что страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны обеспечить безопасность этого стратегического морского пути, а США готовы активно им в этом помогать. По его словам, США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все произошло быстро, беспрепятственно и хорошо.
«Это должно всегда быть коллективным делом, и так будет и дальше — это принесет миру гармонию, безопасность и вечный мир!», — заключил американский лидер.
Напомним, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай, Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея пришлют военные корабли для обеспечения безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе, заблокированном Ираном. Он подчеркнул, что важно сохранить этот стратегический водный путь открытым, безопасным и свободным для транспортировки нефти. Трамп также заявил, что США будут продолжать военные действия против Ирана, в том числе нанесение ударов по иранским судам и береговым объектам.