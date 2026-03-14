Трамп заявил о "полном уничтожении Ирана"

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы одержали полную победу над Ираном. Он призвал весь мир помочь Штатам разблокировать Ормузский пролив.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты Америки победили и полностью уничтожили Иран — как в военном, так и в экономическом плане, а также во всех других сферах», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны обеспечить безопасность этого стратегического морского пути, а США готовы активно им в этом помогать. По его словам, США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все произошло быстро, беспрепятственно и хорошо.

«Это должно всегда быть коллективным делом, и так будет и дальше — это принесет миру гармонию, безопасность и вечный мир!», — заключил американский лидер.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай, Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея пришлют военные корабли для обеспечения безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе, заблокированном Ираном. Он подчеркнул, что важно сохранить этот стратегический водный путь открытым, безопасным и свободным для транспортировки нефти. Трамп также заявил, что США будут продолжать военные действия против Ирана, в том числе нанесение ударов по иранским судам и береговым объектам.