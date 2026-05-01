В пятницу, 1 мая, Белый дом официально сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном завершенной. Несмотря на это, американские войска остаются в регионе. Этот отчет стал итогом начавшегося два месяца назад конфликта.

Сообщается, что президент направил письмо именно 1 мая — это крайний срок, когда ему предстояло получить разрешение Конгресса на продление войны. Поскольку законодатели не вмешались, президент фактически сохранил за собой право единолично управлять конфликтом, хотя он начал его два месяца назад без согласия парламента.

Несмотря на заявление о завершении активной фазы, Белый дом отмечает сохранение высокого уровня опасности. В письме подчеркивается, что присутствие войска США в регионе необходимо для сдерживания угроз.

«Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и постоянные усилия по обеспечению крепкого мира, угроза, которую Иран представляет для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной», — отметил Трамп.

Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

