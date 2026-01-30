Трамп заявил о приближении соглашения между Украиной и РФ: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия приблизились к заключению соглашения, невзирая на сложные личные отношения между лидерами обоих государств.

Об этом он сообщил во время подписания указов в Белом доме в пятницу, 30 января.

Отвечая на вопросы журналистов о шансах на успех предстоящих переговоров между Украиной и РФ без участия США, Трамп отметил, что такой шанс есть. Он отметил, что уже завершал восемь войн, которые казались более сложными, однако в этой ситуации процесс осложняет личную неприязнь между президентами.

«Я закончил восемь войн, о которых я думал, что они будут сложнее этой. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, мы очень приблизились к сделке. Сотни тысяч людей, преимущественно солдат, гибнут… Я думаю, мы имеем хороший шанс на заключение сделки», — заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что из-за войны продолжают гибнуть сотни тысяч человек, и выразил убеждение в возможности достижения договоренностей в ближайшее время.

Что известно о мирных переговорах РФ и Украины

Напомним, новая встреча представителей Украины, США и РФ в Абу-Даби запланирована на 1 февраля.

Однако спецпосланники Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Украиной и Россией.

Ранее государственный секретарь США Марк Рубио после переговоров в Абу-Даби заявил, что главная проблема между Украиной и РФ в достижении мира Донбасс.

Однако в России отвергли заявление о том, что самое сложное расхождение между Украиной и РФ — это вопрос Донбасса.

Зеленский заявил, что для украинской стороны важно, чтобы в переговорах принимали участие все ранее согласованные участники, ведь все ожидают обратной связи.