- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, о «прорыве» в переговорах с ХАМАС и пообещал «скорый мир» на Ближнем Востоке
Переговоры по освобождению заложников и прекращению войны в Газе проходят успешно, отметил президент США Дональд Трамп.
Переговоры по освобождению заложников и прекращению войны в Газе проходят успешно.
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что в эти выходные состоялись очень положительные переговоры с ХАМАС.
Он добавил, что одновременно велись успешные консультации с арабскими, мусульманскими и другими странами мира по освобождению заложников, прекращению войны в Секторе Газа и достижению долгожданного мира на Ближнем Востоке.
«Эти переговоры проходят успешно и быстро продвигаются», — подчеркнул Трамп.
По его словам, технические группы снова соберутся в понедельник, 6 октября, в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали.
«Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро», — добавил президент.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС остается всего несколько дней, чтобы договориться об освобождении заложников. В противном случае группировка будет разоружена — дипломатическим или военным путем.
Мы ранее информировали, что группировка ХАМАС заявила, что не согласна с отдельными положениями мирного плана Дональда Трампа, в частности с созданием «Совета мира» для управления Сектором Газа и требованием полного разоружения.