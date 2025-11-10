«Конец шатдауна»: Сенат США проголосовал за финансирование работы правительства

Конгресс США / © Associated Press

Сенат Соединенных Штатов вечером 9 ноября проголосовал за завершение шатдауна и возобновление работы правительства США.

В результате голосования набралось минимально 60 необходимых голосов от сенаторов от Республиканской и Демократической партии. Против высказались 40 представителей демократов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начавшийся 1 октября правительственный шатдаун может вскоре завершиться.

«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сказал Трамп журналистам, комментируя ситуацию в Вашингтоне.

По информации издания, в Сенате было достигнуто двухпартийное соглашение о временном финансировании правительства до 30 января. Также договорено о проведении голосования в декабре по законопроекту о доступном медицинском обслуживании.

Источники CNN сообщают, что соглашение включает отмену решения Трампа об увольнении федеральных служащих и предусматривает положение, которое не позволит повторять подобные действия в будущем. Кроме того, документ гарантирует финансирование программы продовольственных талонов на весь 2026 год финансовый год.

Известно, что восемь сенаторов-демократов согласились поддержать соглашение, достигнутое в воскресенье вечером при посредничестве трех бывших губернаторов и ряда политических деятелей.

Также договорено, что всем федеральным служащим будут выплачены компенсации за время вынужденного перерыва в работе.

Теперь проект закона должен утвердить Палата представителей.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах из-за остановки работы правительства (шатдаун) отложили экспорт оружия стоимостью более $5 миллиардов для поддержки союзников по НАТО и Украине.

Мы ранее информировали, что авиакомпании США отменили около тысячи внутренних рейсов после начала шатдауна, парализовавшего работу Федерального управления гражданской авиации (FAA).