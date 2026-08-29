Трамп заявил о соглашении с Венесуэлой: США получили контроль над 65 млрд баррелей нефти

Соглашение США и Венесуэлы / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о заключении между Вашингтоном и Венесуэлой соглашения, которое назвал «самым нефтяным соглашением в мировой истории».

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

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По словам Трампа, договоренность удалось достичь по его поручению благодаря работе госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета. Они, как утверждает американский президент, действовали совместно с временной президентом Венесуэлы Делси Родригес и представителями частного бизнеса.

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Трамп заявил, что США получили контрольный пакет акций в проекте, связанном с более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти, при этом американские налогоплательщики якобы не понесли никаких расходов.

«Это историческое соглашение более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, помогая Венесуэле и дальше двигаться путем огромного успеха и процветания», — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что договоренность должна усилить отношения между Вашингтоном и Каракасом, которые, по его словам, уже развиваются.

«Это соглашение значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между США и Венесуэлой», — резюмировал американский лидер.

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Ранее сообщалось, что договор между США и Венесуэлой позволит американским компаниям разрабатывать группу венесуэльских месторождений.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, ведь якобы есть там высокие рейтинги.

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