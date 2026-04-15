Трамп заявил о важной договоренности с Китаем по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В среду, 15 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что «осчастливил» Китай открытием Ормузского пролива. Взамен Пекин якобы пообещал не отправлять свое оружие Ирану.

Об этом говорится в сообщении американского президента в социальной сети Truth Social.

«Китай очень счастлив, что я окончательно открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них также — и для всего мира. Такая ситуация никогда больше не повторится», — написал Трамп.

Реклама

По его словам, Пекин вроде бы согласился не поставлять оружие в Иран.

«Президент Си крепко, крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель», — добавил президент США в своей заметке, намекнув на запланированный визит в Китай в следующем месяце.

Трамп охарактеризовал нынешнее состояние отношений между США и Китаем как базирующееся на сотрудничестве, заявив, что две страны разумно и очень хорошо сотрудничают. При этом он добавил, что Соединенные Штаты могут также и воевать.

«Мы работаем вместе разумно и очень хорошо! Разве это не лучше, чем драка??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо умеем драться, если придется — гораздо лучше, чем кто-либо другой!!!» — предупредил американский лидер.

Реклама

Как известно, движение судов, в частности нефтяных танкеров, через Ормузский пролив, ключевой мировой торговый путь, фактически остановлено, а США сейчас блокируют иранские порты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с официальным письмом к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой воздержаться от поставок оружия Ирану.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай может готовить передачу Ирану новых систем противовоздушной обороны уже в ближайшие недели.

По данным CNN, речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах, которые представляют угрозу для низколетящих самолетов и активно использовались во время недавнего конфликта.

Реклама

В то же время официальный Пекин отрицает поставки оружия Ирану, заявив, что придерживается строгого контроля экспорта.