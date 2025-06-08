Трамп заявил о завершении отношений с Маском и предупредил его о "серьезных последствиях"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп субботу, 7 июня, заявил о завершении отношений с миллиардером Илоном Маском, бывшим соратником и спонсором избирательной кампании. Он также предупредил, что если Маск будет финансировать на предстоящих выборах кандидатов от Демократической партии, которые могут проголосовать против его налогового и бюджетного плана, это будет иметь «серьезные последствия».

Как сообщает Reuters, в телефонном интервью NBC News Трамп отказался уточнить, что будут означать эти «последствия», и сказал, что не обсуждал никакого расследования против Маска.

На вопрос, закончилась ли его дружба с руководителем Tesla и SpaceX, президент ответил: «Да, я думаю, что да».

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На вопрос, хотел бы он все еще возобновить свои отношения с Маском, ответ Трампа был еще короче: «Нет!».

Потом он добавил: «Я не намерен с ним разговаривать».

Однако Трамп отметил, что не рассматривал возможность отмены правительственных контрактов со StarLink или SpaceX.

Как сообщалось ранее, Маск и Трамп начали обмениваться публичными оскорблениямина этой неделе из-за законопроекта о налогах и расходах, которым гордится хозяин Белого дома. Маск публично назвал его «отвратительной мерзостью». В ответ президент США обозвал своего бывшего друга «сумасшедшим».

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По данным источников, гнев Маска, похоже, утихает, и он, возможно, хочет наладить свои отношения с Трампом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал критику Маска в отношении Трампа «большой ошибкой».

«Я надеюсь, что Илон вернется в команду. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я надеюсь, что это произойдет», — сказал Ванс в подкасте, опубликованном в субботу.

Между тем Дональд Трамп, уверен, что законопроект, который стал причиной этой ссоры, будет принят до 4 июля. Он заявил: «Люди, которые раньше относились скептически, теперь с удовольствием голосуют за него, и мы ожидаем, что он будет принят».

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Напомним, американский миллиардер Илон Маск, который начал «войну» в соцсетях с президентом США Дональдом Трампом, больше не обвиняет американского лидера в причастности к педофилии