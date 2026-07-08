Трамп заявил о значительном прогрессе в войне в Украине: что сказал о Путине и Зеленском

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взаимодействие с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в ходе переговоров с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, 8 июля.

По его словам, оба являются непростыми собеседниками.

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«Он сложен персонаж, и этот парень сложен персонаж. Это не легче всего, и есть много преданности, и есть много любви к странам и всему прочему», — сказал Трамп.

В то же время американский президент отметил, что за последние несколько недель удалось добиться ощутимого прогресса.

«Но я думаю, что мы достигли большого прогресса за последние несколько недель, и увидим, как все пойдет», — подчеркнул он.

Детали о том, какие именно результаты имел в виду президент США, в своем заявлении он не привел.

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Саммит НАТО — последние новости

Напомним, во время саммита НАТО в Анкаре Трамп также сказал, что у Украины большое будущее, потому что здесь живут «сильные люди».

Также Трамп выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский сможет отстроить страну после войны.

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