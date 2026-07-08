- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил о значительном прогрессе в войне в Украине: что сказал о Путине и Зеленском
По его словам, несмотря на сложность ситуации, в последние недели принесли существенный прогресс.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взаимодействие с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в ходе переговоров с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, 8 июля.
По его словам, оба являются непростыми собеседниками.
«Он сложен персонаж, и этот парень сложен персонаж. Это не легче всего, и есть много преданности, и есть много любви к странам и всему прочему», — сказал Трамп.
В то же время американский президент отметил, что за последние несколько недель удалось добиться ощутимого прогресса.
«Но я думаю, что мы достигли большого прогресса за последние несколько недель, и увидим, как все пойдет», — подчеркнул он.
Детали о том, какие именно результаты имел в виду президент США, в своем заявлении он не привел.
Саммит НАТО — последние новости
Напомним, во время саммита НАТО в Анкаре Трамп также сказал, что у Украины большое будущее, потому что здесь живут «сильные люди».
Также Трамп выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский сможет отстроить страну после войны.