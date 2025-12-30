Трамп заявил об ударе США по «большому объекту» в Венесуэле

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе был выведен из строя «большой объект» на территории Венесуэлы.

Такое заявление американский лидер сделал во время интервью радиостанции WABC, сообщает CNN.

По словам Трампа, речь идет о масштабном объекте, связанном с морской логистикой, откуда в Венесуэлу или с ее территории отправлялись суда.

«Мы только что вывели из строя — я не знаю, читали ли вы, или видели — у них есть большой завод или крупный объект, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы его вывели из строя. Так что мы очень сильно по ним ударили», — заявил Трамп.

В то же время, президент США не привел никаких дополнительных деталей относительно характера атаки или точного местоположения объекта. От комментариев воздержались и представители Белого дома.

Кроме того, официальные власти Венесуэлы также не сообщали об уничтожении или повреждении какого-либо крупного объекта на своей территории.

Вместе с тем, если заявление Дональда Трампа соответствует действительности, речь идет о первом известном ударе со стороны армии США непосредственно по материковой части Венесуэлы. До этого американские силы совершали атаки только по лодкам в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп неоднократно публично угрожал нанесению ударов и по территории Венесуэлы.

По данным СМИ, потенциальными целями могли быть объекты, связанные с производством наркотиков или ключевые маршруты их транспортировки.

Ранее сообщалось, что Белый дом приказал Вооруженным силам США сосредоточиться на реализации так называемого «карантина» венесуэльской нефти по меньшей мере в течение ближайших двух месяцев.

Мы ранее информировали, что США активизировали военное присутствие в Карибском бассейне вблизи Венесуэлы, опрокинув туда самолеты с подразделениями спецназа и военное оборудование.