Трамп заявил об уничтожении 10 иранских минных судов

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили десять иранских судов, которые использовались для установления морских мин.

Об этом он сообщил во вторник, 10 марта, в соцсети Truth Social.

«Мне приятно сообщить, что в последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных минных заградительных катеров и/или кораблей», — написал он.

Кроме того, президент США анонсировал новые удары по военному флоту Ирана.

Ранее сообщалось, что США получили данные о подготовке Ирана к размещению морских мин в судоходном коридоре Ормузского пролива.

Мы ранее информировали, что британский эсминец HMS Dragon срочно отправился к берегам Кипра для защиты от потенциальных ракетных и дроновых атак со стороны Ирана и его марионеточных сил.