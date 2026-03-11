- Дата публикации
Трамп заявил об уничтожении 10 иранских минных судов
Также он анонсировал новые удары по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили десять иранских судов, которые использовались для установления морских мин.
Об этом он сообщил во вторник, 10 марта, в соцсети Truth Social.
«Мне приятно сообщить, что в последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных минных заградительных катеров и/или кораблей», — написал он.
Кроме того, президент США анонсировал новые удары по военному флоту Ирана.
Ранее сообщалось, что США получили данные о подготовке Ирана к размещению морских мин в судоходном коридоре Ормузского пролива.
Мы ранее информировали, что британский эсминец HMS Dragon срочно отправился к берегам Кипра для защиты от потенциальных ракетных и дроновых атак со стороны Ирана и его марионеточных сил.