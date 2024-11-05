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Трамп заявил, признает ли поражение на выборах

Трамп заявил, признает ли поражение на выборах

Трамп посещает свой предвыборный штаб во вторник, 5 ноября 2024 года, во Флориде / Фото: Associated Press

Также Трампа спросили, будет ли он призывать своих сторонников отказаться от насилия и беспорядков.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение "если это будут честные выборы".

Об этом сообщает AFP.

"Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым, кто признает это... Пока я считаю, что они были честными", – сказал Трамп после голосования во Флориде.

Также Трампа спросили, будет ли он призывать своих сторонников отказаться от насилия и беспорядков, намекая на штурм Капитолия США 6 января 2021 года.

"Я не должен им этого говорить, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои сторонники – не жестокие люди. В отличие от вашего вопроса. Вы (журналист – Ред.) верите в насилие", – сказал Трамп.

Напомним, стороники Трампа жестоко штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, пытаясь остановить утверждение результатов выборов 2020 года после того, как Трамп проиграл выборы Джо Байдену.

Напомним, во вторник, 5 ноября, началось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.

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