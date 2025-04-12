Трамп ждет первый шаг от Си Цзиньпина, но в Китае с этим не согласны: что известно

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Команда президента США Дональда Трампа неоднократно говорила китайским чиновникам, что глава КНР Си Цзиньпин должен сделать первый шаг и попросить о встрече с американским лидером, чтобы смягчить конфликт из-за введения пошлин.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что во время частных бесед за несколько часов до того, как Китай объявил о новых контрмерах, администрация Трампа предостерегла китайских чиновников от подобного шага. Однако вместо того, чтобы глава КНР попросил о встрече с президентом США, Китай объявил о повышении таможенных пошлин в ответ. А комментарий Си Цзиньпина еще больше усугубил ситуацию.

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«В течение более 70 лет развитие Китая основывалось на самодостаточности и упорном труде — и никогда на подачках от других. Китай не боится несправедливого подавления», — говорил он.

По словам двух высокопоставленных чиновников Белого дома, США не будут первыми обращаться в Китай. Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать шаг первым.

Журналисты отметили, что такая позиция сообщается Пекину уже около двух месяцев. Китай не раз отказывался организовать телефонный разговор на уровне лидеров.

По мнению команды Трампа, одним из препятствий является желание Си Цзиньпина не показаться слабым. В то же время, американский лидер предположил, что Пекин пойдет навстречу для заключения соглашения, предусматривающего увеличение американского экспорта, борьбу с экспортом фентанила и реструктуризацию TikTok для американских пользователей.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как верно это сделать. Они гордые люди», — говорил Трамп во время заката в Белом доме.

Заметим, что 20% пошлины Трамп ввел еще в начале своей нынешней каденции, 34% прибавил 2 апреля, еще 50% прибавил после решения Пекина о зеркальных пошлинах против США.

Напомним, что Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США. для всех стран мира.