Трамп жестко предупредил Иран: США могут уничтожить Южный Парс из-за атак на Катар

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обострение ситуации вокруг атак на энергетическую инфраструктуру в регионе Персидского залива.

По его словам, Соединенные Штаты не были проинформированы об ударе Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс. Также он подчеркнул , что Катар не имел никакого отношения к этой атаке.

Впрочем, как отметил Трамп, Иран, не зная всех обстоятельств, ответно атаковал часть катарской LNG-инфраструктуры.

В этом контексте американский президент выступил с жестким предупреждением: если Катар испытывает новые удары, США готовы действовать максимально решительно.

"В случае новых атак Соединенные Штаты могут полностью уничтожить месторождение Южный Парс с беспрецедентной силой", - заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что не хотел бы такого сценария из-за его долгосрочных последствий для региона, однако Вашингтон готов к решительным действиям.

Также Трамп отметил, что Израиль пока не планирует дальнейшие атаки на это месторождение, если Иран воздержится от эскалации.

Южный Парс — одно из крупнейших газовых месторождений в мире, совместно разрабатываемых Ираном и Катаром. Любые удары по нему могут повлечь за собой серьезные последствия для глобального энергетического рынка.

Заявления Трампа демонстрируют резкое обострение риторики США и сигнализируют о готовности к масштабному вмешательству в случае дальнейших атак в регионе.

Напомним, операция США и Израиля против Ирана, изначально планировавшаяся как короткая кампания, может затянуться . В Вашингтоне первоначально планировали интенсивную военную операцию на 4–6 недель, однако теперь в США и других столицах мира готовятся к более длительному кризису.