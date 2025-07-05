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Трамп жестко раскритиковал позицию Путина по войне в Украине: что он сказал
Американский лидер Дональд Трамп публично признал, что лидер РФ не заинтересован в прекращении огня.
Президент России Владимир Путин стремится «идти до конца», продолжая войну против Украины и убивая людей
Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, сообщает Cnews.
«Это очень сложная ситуация. Я уже говорил вам, что очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет идти до конца, чтобы продолжать убивать людей, это неправильно», — заявил Трамп.
Американский лидер также сообщил, что во время разговора, который состоялся 3 июля, не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны РФ против Украины. Трамп подчеркнул, что Путин проинформирован о возможных новых санкциях США, которые могут быть введены в ответ на действия Кремля.
По словам президента США, глава Кремля выразил обеспокоенность этими санкциями, но осознает, что их применение вполне вероятно.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным и рассказывали что заявил хозяин Кремля о войне в Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий».