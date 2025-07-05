Трамп жестко раскритиковал позицию Путина по войне в Украине: что он сказал

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин стремится «идти до конца», продолжая войну против Украины и убивая людей

Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, сообщает Cnews.

«Это очень сложная ситуация. Я уже говорил вам, что очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет идти до конца, чтобы продолжать убивать людей, это неправильно», — заявил Трамп.

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Американский лидер также сообщил, что во время разговора, который состоялся 3 июля, не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны РФ против Украины. Трамп подчеркнул, что Путин проинформирован о возможных новых санкциях США, которые могут быть введены в ответ на действия Кремля.

По словам президента США, глава Кремля выразил обеспокоенность этими санкциями, но осознает, что их применение вполне вероятно.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным и рассказывали что заявил хозяин Кремля о войне в Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий».

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