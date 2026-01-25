ТСН в социальных сетях

Мир
279
Трамп жестко раскритиковал власти Миннесоты и оправдал убийство протестующего агентами ICE

Глава Белого дома обвинил местные власти в подстрекательстве к мятежу.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой властей штата Миннесота и города Миннеаполис после гибели мужчины, застреленного агентом Иммиграционной и таможенной службы США.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома обвинил местные власти в подстрекательстве к мятежу, сокрытии масштабного финансового мошенничества и препятствии работе правоохранителей. По его словам, полиция не обеспечила должной защиты агентов ICE, из-за чего им пришлось самостоятельно противостоять вооруженному мужчине, которого Трамп назвал «бандитом».

«Мэр и губернатор отозвали полицию? Они подстрекают к мятежу своей опасной риторикой!» — написал президент США.

Трамп также заявил, что из Миннесоты якобы были украдены десятки миллиардов долларов, а сам инцидент он связал с «открытыми границами» и политикой демократов.

«Многое из того, что вы видите, — это прикрытие для кражи и мошенничества», — добавил он, призвав вернуть средства и пригрозив причастным тюремным срокам.

Отдельно президент США утверждает, что из Миннесоты было вывезено 12 тысяч нелегальных мигрантов, которых он назвал «склонными к насилию», и отметил, что без этого ситуация была бы хуже.

24 января федеральные иммиграционные агенты США застрелили в Миннеаполисе уже второго человека за последний месяц.

Стрельба произошла через день после того, как более 10 тысяч жителей Миннеаполиса вышли на протесты против присутствия около 3 тысяч федеральных агентов, которых в штат направила администрация Трампа.

Протестующие были возмущены рядом инцидентов, в том числе убийством гражданки США Рене Гуд, задержанием гражданина США в собственном доме, а также задержанием школьников, среди которых был пятилетний мальчик.

279
