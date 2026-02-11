Трамп звонил в полицию из-за Эпштейна: что он рассказал об "извращенце" — CNN

Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн, Гислейн Максвелл на фото 2000 года / © Getty Images

В недавно обнародованных документах ФБР появились свидетельства о телефонном звонке нынешнего президента США Дональда Трампа в полицию Палм-Бич в 2006 году. Политик выразил благодарность правоохранителям за расследование дел финансиста Джеффри Эпштейна и назвал его извращенцем.

Об этом пишет CNN.

«Слава Богу, что вы его останавливаете. Все знали, что он этим занимался», — приводятся слова Трампа во время телефонного звонка в полицию в документе от ФБР.

Речь идет о письменной фиксации интервью ФБР, которое, по словам бывшего руководителя полиции округа Палм-Бич, он дал изданию Miami Herald в 2019 году. Публикация этого документа, вероятно, породит новые вопросы относительно того, когда именно и что именно Трамп знал о деятельности Эпштейна. Сам республиканец и представители Белого дома неоднократно утверждали, что Трамп прекратил общение с Эпштейном в начале 2000-х, считая его «извращенцем».

Что еще Трамп сказал об Эпштейне полиции?

Как пишет Miami Herald, интервью, о котором идет речь, было записано со слов Майкла Райтера (его имя в документе скрыто). В то время он занимал должность начальника полиции Палм-Бич. По информации издания, звонок, предположительно, состоялся около 2006 года. В материалах ФБР указано, что во время разговора Трамп сказал, что в Нью-Йорке было известно об отвратительном поведении Эпштейна.

Он также назвал Гислейн Максвелл «оперативницей Эпштейна», добавив: «она злая, и следует сосредоточиться на ней».

Согласно документу, Трамп также рассказал, что однажды оказался рядом с Эпштейном в присутствии подростков и «быстро убрался оттуда». Он был одним из «первых, кто позвонил» в полицию Палм-Бич, когда стало известно о начале следствия. Этот документ входит в массив из миллионов материалов, обнародованных Министерством юстиции на основании нового закона, принятого Конгрессом.

Что о телефонном звонке говорят в Белом доме?

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что не может подтвердить сам факт звонка, но отметила: если он действительно состоялся, это «подтверждает» версию Трампа о разрыве с Эпштейном в начале 2000-х годов и полном прекращении контактов.

«Это был телефонный звонок, который, возможно, состоялся, а возможно — нет, в 2006 году. Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я могу повторить то, что всегда говорил президент Трамп: он выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба Mar-a-Lago, потому что тот был извращенцем, и это правда», — сказала Левитт во время брифинга.

В Министерстве юстиции отметили: «Нам не известно о каких-либо подтверждающих доказательствах того, что президент контактировал с правоохранительными органами 20 лет назад».

Общение и конфликт Трампа с Эпштейном

Вопрос осведомленности Трампа о преступлениях Эпштейна снова оказался в центре общественного внимания во время его второго президентского срока — на фоне новой волны интереса к делу и обнародования большого массива документов, связанных с осужденным за сексуальные преступления финансистом. Трамп ранее признавал, что в 1990-х годах они были знакомы и находились в одних социальных кругах в Палм-Бич, однако в начале 2000-х поссорились, после чего он выгнал Эпштейна из Mar-a-Lago.

По словам президента США, конфликт возник из-за попытки Эпштейна переманить его сотрудников. В то же время Трамп отрицал, что знал о каких-либо преступлениях.

Американский лидер также предполагал, что среди тех, кого переманили, могла быть Вирджиния Джуффре — одна из самых известных пострадавших по делу Эпштейна, которая впоследствии покончила с собой. Однако позже Трамп заявил журналистам, что точно не знает, по каким причинам женщины покидали его клуб.

Характеристика Максвелл как «злой» в документе резко контрастирует с реакцией Трампа на ее арест в 2020 году. Тогда он сказал: «Я просто желаю ей всего наилучшего». Сейчас Максвелл отбывает длительный срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Что известно о деле и «файлах Эпштейна»?

Напомним, в конце января Минюст США обнародовал более 3 млн документов и медиафайлов по делу Эпштейна. Финансиста дважды арестовывали за организацию проституции и торговлю несовершеннолетними (в 2008 и 2019 годах), однако он покончил с собой в камере до вынесения последнего приговора. Расследование длилось с 2005 года, а в ноябре 2025-го Конгресс обязал раскрыть все материалы.

Хотя Трамп публично обещал обнародовать файлы, чтобы удовлетворить электорат и сторонников теорий заговора, СМИ сообщали о попытках его администрации затянуть этот процесс. Связь Трампа с Эпштейном известна давно из-за совместных фото и визитов финансиста в Мар-а-Лаго, хотя президент утверждал, что разорвал отношения с ним после неподобающего поведения последнего.

Публикация стала логическим завершением многолетнего давления общественности и ряда судов, в том числе над сообщницей Эпштейна Максвелл.

Украина в «файлах Эпштейна»

К слову, в «файлах Эпштейна» заметили и «украинский след». В частности, в письмах 2010 года упоминается коммуникация модельного агента Жан-Люка Брюнеля с руководителем украинского агентства Linea 12 Машей Манюк по рекрутингу сотен девушек в Киеве. Также зафиксирована покупка дома во Львове в 2017 году через окружение Эпштейна.

Отдельный пласт документов в деле Эпштейна касается РФ: более 10 тыс. упоминаний России и Москвы, контакты с дипломатами и обсуждение связей с президентом Владимиром Путиным. Существует версия, что сеть преступника могла работать как «медовая ловушка» для сбора компромата на влиятельных лиц в интересах спецслужб.