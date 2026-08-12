Трампа будят с помощью кнопки-шокера?: вирусный ролик породил новую конспирологическую теорию

Джейми Франклин, Дональд Трамп и Роберт Ф. Кеннеди-младший / © Associated Press

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В соцсетях стремительно набирает популярность забавная теория заговора вокруг президента США Дональда Трампа. Пользователи заметили на видео из Овального кабинета женщину, стоящую позади политика, которая якобы нажимает скрытую кнопку, чтобы разбудить его во время выступления.

Об этом пишет Boredpanda.

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10 августа Трамп находился за столом Резолют во время мероприятия, посвященного вакцинации детей и исследованиям аутизма. В этот момент директор Национальных институтов здравоохранения доктор Джей Бхаттачария выступал с речью.

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Во время выступления Трамп, похоже, на несколько секунд закрыл глаза и опустил голову. Позади него стояла женщина, положившая руку на живот. Впоследствии она, как показалось пользователям соцсетей, чуть сильнее прижала руку к животу или нажала на какой-то участок. Почти сразу после этого президент США открыл глаза и выпрямился.

Женщиной на видео оказалась Джейми Франклин — консервативная активистка, медиапредпринимательница и основательница издания The Conservateur, ранее работавшая в администрации Трампа.

Этого эпизода оказалось достаточно, чтобы видео начало стремительно распространяться в Интернете.

Этот фрагмент быстро разлетелся по социальной сети X и, по сообщениям, набрал более 7 млн просмотров. Пользователи начали шутить, что у женщины якобы есть секретная кнопка, которая заставляет Трампа просыпаться. В Сети ей даже дали прозвище The Zapper («Шокерка»).

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«Представьте, что вы годами говорили о „Сонном Джо Байдене“, а потом делаете это каждый раз, когда вам приходится слушать, как кто-то другой говорит в течение 5 минут», — написал один из пользователей X.

«Я люблю хорошие теории заговора не меньше других, но если вам нужен „шокер“, то почему бы не держать этого человека подальше от камер, чтобы он следил за видеотрансляцией и знал, когда нужно „шокировать“, вместо того, чтобы кто-то делал это непосредственно на площадке?» — написал другой пользователь.

Дата публикации 11:06, 12.08.26 Количество просмотров 9 Видео с Трампом породило теорию о том, что его будят специальной кнопкой

Напомним, ранее Трамп задремал во время национального молебна в США, что зафиксировали на видео очевидцы. Его жена Мелания пыталась спасти ситуацию и остановить мужа укорительным взглядом, однако тот не обратил внимания на ее знаки.

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