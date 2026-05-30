Администрация президента США Дональда Трампа больше года оказывает давление на Бюро гравировки и печати, требуя подготовить дизайн памятной банкноты номиналом 250 долларов с изображением действующего главы государства — к 250-летию Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех действующих и бывших сотрудников федеральных ведомств.

Если проект будет реализован, это станет первым случаем более чем за 150 лет, когда на американской валюте появится портрет живого человека.

Проблема в том, что нынешнее законодательство прямо это запрещает. Кроме того, купюра номиналом в 250 долларов вообще не предусмотрена действующим перечнем номиналов.

Именно поэтому в феврале 2025 года конгрессмен-республиканец Джо Уилсон подал соответствующий законопроект. Документ передан в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, но до сих пор не рассматривался.

Бывшая директор бюро Патриция Солимене, которая открыто говорила о юридических и технических препятствиях, в апреле была неожиданно переведена на другую должность в Министерстве финансов. Новым исполняющим обязанности директора стал Майк Браун — политический назначен администрации Трампа.

Несмотря на споры вокруг 250-долларовой купюры, по данным The Washington Post, уже сейчас печатаются банкноты номиналом в 100 долларов с подписью Дональда Трампа, что станет первым подобным случаем в американской истории.

Напомним, Трамп приступил к тотальному переименованию государственных сооружений США на фоне падения своего рейтинга до исторического минимума.

В феврале стало известно, что Трамп предложил разморозить финансирование инфраструктурного проекта Gateway стоимостью более 16 млрд долларов в обмен на переименование нью-йоркского вокзала Penn Station и вашингтонского аэропорта Dulles в его честь. Соответствующую инициативу президент США озвучил сенатору Чаку Шумеру, однако это предложение отклонил. Идея вызвала политический скандал и критику.

